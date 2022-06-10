Мобильные салоны красоты для собак открыли в Москве

Мобильные пункты груминга и ветеринарии с бесплатным обслуживанием открыли в Москве, сообщает официальный портал мэра столицы. Салоны красоты и здоровья для собак начали свою работу возле территорий, обустраиваемых по проекту «Питомцы в Москве».

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«Владельцы смогут с пользой для питомцев провести время в ожидании открытия новых площадок для выгула. Все услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи», — говорится в сообщении.

Сейчас салоны начали работу в 29 районах десяти округов столицы.

В список услуг входят стрижка и создание прически, профессиональный косметический уход, подбор груминг-инструментов для домашнего ухода. Ветеринары проконсультируют хозяев собак по содержанию, кормлению и необходимых исследованиях.

«Питомцы пройдут базовые процедуры, среди которых стрижка когтей, санация наружного слухового прохода и гигиеническая чистка ушей», — сообщает портал мэра Москвы.

Строительство площадок для выгула собак, спроектированных с учетом пожеланий жителей районов и рекомендаций кинологов из Российской кинологической федерации, началось в мае этого года. Их создание стало продолжением проекта «Питомцы в Москве», заработавшего в 2021 году по программе «Мой район».