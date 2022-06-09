На Северном речном вокзале в Москве открыли пляж: видео

«Меньше двух лет назад по поручению Мэра Москвы С. Собянина отреставрировали Северный речной вокзал. За это время для многих жителей он стал новым любимым местом в столице, а для туристов — обязательным пунктом для посещения. В Москву наконец пришло лето, и сегодня мы открываем зону с бассейнами в южной части парка. Здесь есть все необходимое для комфортного пляжного отдыха. Особое внимание уделяем безопасности, поэтому у воды дежурит бригада спасателей», – рассказал руководитель столичного ведомства Максим Ликсутов.