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1 час назад

На Северном речном вокзале в Москве открыли пляж: видео

Александр Кузьмин

На набережной Северного речного вокзала в Москве заработал пляж под открытым небом. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

Для посетителей будут доступны два взрослых и один детский бассейны, лежаки с зонтиками и фитобар, а также летняя кухня. Москвичи смогут отдохнуть на пляже каждый день с 10:00 до 22:00. Кроме того, раз в неделю планируется проводить вечеринки под открытым небом. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в своем Telegram-канале.

«Меньше двух лет назад по поручению Мэра Москвы С. Собянина отреставрировали Северный речной вокзал. За это время для многих жителей он стал новым любимым местом в столице, а для туристов — обязательным пунктом для посещения. В Москву наконец пришло лето, и сегодня мы открываем зону с бассейнами в южной части парка. Здесь есть все необходимое для комфортного пляжного отдыха. Особое внимание уделяем безопасности, поэтому у воды дежурит бригада спасателей», – рассказал руководитель столичного ведомства Максим Ликсутов.

Новости Москвы,Общество,Видео,Максим Ликсутов,
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