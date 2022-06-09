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1 час назад

Пингвин поиграл с посетителем зоопарка в гляделки и попал на видео

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке пингвин поиграл с посетителем, пытаясь от него спрятаться. Забавное видео с обитателем столичного зоосада опубликовано в Telegram-канале заведения. На записи видно, как находящийся в вольере представитель нелетающих морских птиц кокетливо прячется и за каменной глыбой и снова выглядывает из-за нее.

«Посмотрите, как наш пингвин Гумбольдта играет в гляделки с юным посетителем зоопарка», – говорится в публикации к ролику.

Обитающие в Московском зоопарке пингвины Гумбольдта контактные и не испытывают страх перед людьми, отмечается на сайте зоосада.

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