Пингвин поиграл с посетителем зоопарка в гляделки и попал на видео

В Московском зоопарке пингвин поиграл с посетителем, пытаясь от него спрятаться. Забавное видео с обитателем столичного зоосада опубликовано в Telegram-канале заведения. На записи видно, как находящийся в вольере представитель нелетающих морских птиц кокетливо прячется и за каменной глыбой и снова выглядывает из-за нее.