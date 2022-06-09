Участники «Активного гражданина» выберут видеоэкскурсию к юбилею Петра I

В четверг, 9 июня, в проекте «Активный гражданин» началось голосование по выбору темы видеоэкскурсии к 350-летию Петра Первого. В честь юбилея императора музей-заповедник «Коломенское» снимет ролик по одной из своих экспозиций.

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Всего в голосовании представлено пять вариантов видеоэкскурсии: экспозиция дворца царя Алексея Михайловича, домик Петра Первого, голландский домик Петра Первого, «Измайлово — царская вотчина XVII века», а также выставка «Петр Первый. Мифы и легенды». Москвичам предстоит проголосовать только за один вариант.

Пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления» добавила, что видеоэкскурсия будет посвящена объекту, который выберет наибольшее чисто пользователей «Активного гражданина». Она станет доступна уже этой осенью.