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14 минут назад

«Активные граждане» выберут тему видеоэкскурсии к 350-летию Петра Первого

Вечерняя Москваиещё 2

В четверг, 9 июня, в проекте «Активный гражданин» началось голосование по выбору темы видеоэкскурсии к 350-летию Петра Первого. В честь юбилея императора музей-заповедник «Коломенское» снимет ролик по одной из своих экспозиций.

Участники «Активного гражданина» выберут видеоэкскурсию к юбилею Петра I
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в голосовании представлено пять вариантов видеоэкскурсии: экспозиция дворца царя Алексея Михайловича, домик Петра Первого, голландский домик Петра Первого, «Измайлово — царская вотчина XVII века», а также выставка «Петр Первый. Мифы и легенды». Москвичам предстоит проголосовать только за один вариант.

Пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления» добавила, что видеоэкскурсия будет посвящена объекту, который выберет наибольшее чисто пользователей «Активного гражданина». Она станет доступна уже этой осенью.

Накануне в «Активном гражданине» завершилось голосование по выбору нового названия площади рядом с посольством США. Всего в голосовании приняли участие более 278,6 тысячи человек. Наибольшее количество голосов (44,69 процента) москвичи отдали за вариант «Площадь Донецкой народной республики».

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