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49 минут назад

Покрывшуюся пеной реку Чермянку в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

Река Чермянка на северо-востоке Москвы покрылась пеной. Снятое местными жителями видео появилось в Telegram-канале «Москва с огоньком». На кадрах видно, что поток воды превратился в белую пену. Что стало причиной таких изменений в водоеме, неизвестно.

«На Чермянке на мосту в сторону Бибирево что-то непонятное — какая-то белая пена в воде, а соседи близлежащих районов жалуются на неприятный запах рыбы от водопроводной воды. Приезжали специалисты и аварийная служба», – уточняет канал.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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