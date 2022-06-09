Покрывшуюся пеной реку Чермянку в Москве сняли на видео

Река Чермянка на северо-востоке Москвы покрылась пеной. Снятое местными жителями видео появилось в Telegram-канале «Москва с огоньком». На кадрах видно, что поток воды превратился в белую пену. Что стало причиной таких изменений в водоеме, неизвестно.
«На Чермянке на мосту в сторону Бибирево что-то непонятное — какая-то белая пена в воде, а соседи близлежащих районов жалуются на неприятный запах рыбы от водопроводной воды. Приезжали специалисты и аварийная служба», – уточняет канал.
Все обстоятельства случившегося выясняются.