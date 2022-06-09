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22 минуты назад

В Москве покажут виртуальную выставку в честь 350-летия со дня рождения Петра I

Газета.Ruиещё 1

На сайте виртуального музея «Москва — с заботой об истории» открылась выставка «Московские страницы Петровской эпохи». Об этом сообщает ТАСС.

В Москве покажут виртуальную выставку в честь юбилея Петра I
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Мероприятие приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I. «Экспозицию можно посмотреть на сайте виртуального музея «Москва — с заботой об истории» в зале 1950-2000, в разделе «Медиатека» - «Выставки», — рассказали организаторы выставки.

В рамках выставки посетители увидят материалы из архивного фонда Москвы, связанные с императором. Всего экспозиция состоит из трех разделов. Первый расскажет о царствовании Петра Великого и затронет основные моменты его правления. Второй связан с историческими памятниками Москвы, посвященными Петру.

«Завершающий третий раздел «Петр Великий в литературных произведениях А. С. Пушкина и художественном творчестве П. Л. Бунина» наглядно покажет, что личность императора Петра I и его эпоха на протяжении столетий привлекали историков, философов и писателей, художников и скульпторов», — объяснили в руководстве музея.

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