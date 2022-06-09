Прогулка домашней свиньи в Москве попала на видео

В Москве свинью вывели на прогулку. Снятая очевидицей запись появилась в распоряжении Telegram-канала «Новости Москвы», посвященного жизни в столице. По данным источника, необычного домашнего питомца заметили в районе Тушино.

На кадрах видно, как черная свинка со шлейкой неспешно шагает по тротуару в сопровождении молодого человека.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы были замечены летучие мыши. Ученый-зоолог Николай Дроздов назвал это нормальным явлением, отметив, что есть перелетные летучие мыши. Главное, по его словам, не трогать рукокрылых, не охотиться за ними и не хватать.