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37 минут назад

Прогулка домашней свиньи в Москве попала на видео

Александр Кузьмин

В Москве свинью вывели на прогулку. Снятая очевидицей запись появилась в распоряжении Telegram-канала «Новости Москвы», посвященного жизни в столице. По данным источника, необычного домашнего питомца заметили в районе Тушино.

На кадрах видно, как черная свинка со шлейкой неспешно шагает по тротуару в сопровождении молодого человека.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы были замечены летучие мыши. Ученый-зоолог Николай Дроздов назвал это нормальным явлением, отметив, что есть перелетные летучие мыши. Главное, по его словам, не трогать рукокрылых, не охотиться за ними и не хватать.

Новости Москвы,Общество,Видео,Николай Дроздов,
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