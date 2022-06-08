На Останкинской башне покажут ролик в честь 350-летия Петра I

На Останкинской телебашне покажут поздравительный ролик в честь 350-летия Петра I. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
«В четверг, 9 июня, начиная с 00:00 и в течение последующих 24 часов, на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться поздравительный видеоролик с изображением Петра I. С 21:00 до 23:00 телебашня будет подсвечена в светлой гамме — под цвет белых ночей, которые проходят сейчас в Санкт-Петербурге», — сказали в пресс-службе.
Первый Император Всероссийский, основатель города на Неве вошел в историю как выдающийся государственный и военный деятель нашей страны, талантливый полководец и дипломат, основоположенник регулярной армии и флота, поэтому к празднованию круглой даты со дня его рождения присоединяется и Останкинская телебашня, объяснили в РТРС.
Ранее в сети вспомнили о строительстве Останкинской телебашни. Некоторые пользователи отметили, что являются ровесниками знаменитой конструкции и помнят, как она возводилась.