На Останкинской башне покажут ролик в честь 350-летия Петра I

«В четверг, 9 июня, начиная с 00:00 и в течение последующих 24 часов, на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться поздравительный видеоролик с изображением Петра I. С 21:00 до 23:00 телебашня будет подсвечена в светлой гамме — под цвет белых ночей, которые проходят сейчас в Санкт-Петербурге», — сказали в пресс-службе.