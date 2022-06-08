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1 час назад

На Останкинской башне покажут поздравительный ролик в честь 350-летия Петра I

Мослента

На Останкинской телебашне покажут поздравительный ролик в честь 350-летия Петра I. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

На Останкинской башне покажут ролик в честь 350-летия Петра I
Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.comEdgar Breshchanov / Globallookpress.com

«В четверг, 9 июня, начиная с 00:00 и в течение последующих 24 часов, на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться поздравительный видеоролик с изображением Петра I. С 21:00 до 23:00 телебашня будет подсвечена в светлой гамме — под цвет белых ночей, которые проходят сейчас в Санкт-Петербурге», — сказали в пресс-службе.

Первый Император Всероссийский, основатель города на Неве вошел в историю как выдающийся государственный и военный деятель нашей страны, талантливый полководец и дипломат, основоположенник регулярной армии и флота, поэтому к празднованию круглой даты со дня его рождения присоединяется и Останкинская телебашня, объяснили в РТРС.

Ранее в сети вспомнили о строительстве Останкинской телебашни. Некоторые пользователи отметили, что являются ровесниками знаменитой конструкции и помнят, как она возводилась.

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