Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня России вручил государственные награды и награды города группе жителей столицы. Церемония состоялась в Белом зале мэрии, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Именно благодаря вам и страна, и столица преображаются и развиваются на благо Москвы, москвичей, на благо всей нашей страны. Хотел выразить вам огромную благодарность и поздравить с Днем великой России, с праздником», - сказал мэр.
По его словам, страна доказала, что, несмотря на все испытания, она одерживает победы, становится сильной, самостоятельной, устремленной в будущее.
«Именно благодаря гражданам России и москвичам, которые находятся здесь, в этом зале, миллионам людей, которых вы представляете, это происходит. Кто-то из этих людей сражается с оружием в руках за суверенитет нашей страны, кто-то спасает людей от страшных болезней, пандемии, кто-то учит, воспитывает, кто-то строит, создает экономику нашего города, нашей страны», - подчеркнул Собянин.
Во время церемонии ряд москвичей были награждены орденами Дружбы, орденом Почета, орденом Пирогова, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За спасение погибавших». Кроме того, группе москвичей присвоены почетные звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Также заслуги тружеников столицы отмечены почетной грамотой и благодарностью президента Российской Федерации.
Кроме того, москвичи были награждены знаками отличия «За заслуги перед Москвой» и «За безупречную службу городу Москве». Профессиональные достижения группы москвичей были отмечены почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы», званиями «Почетный работник образования города Москвы», «Почетный работник культуры города Москвы», «Почетный деятель искусств города Москвы», «Почетный работник транспорта и связи города Москвы».