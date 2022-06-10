«Именно благодаря гражданам России и москвичам, которые находятся здесь, в этом зале, миллионам людей, которых вы представляете, это происходит. Кто-то из этих людей сражается с оружием в руках за суверенитет нашей страны, кто-то спасает людей от страшных болезней, пандемии, кто-то учит, воспитывает, кто-то строит, создает экономику нашего города, нашей страны», - подчеркнул Собянин.