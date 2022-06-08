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1 час назад

Солистка группы «Город 312» высказалась о Москве

Мослента

«Городом гениев» назвала Москву в интервью Teleprogramma.Pro российская певица, вокалистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, больше известная как Ая.

Солистка группы «Город 312» высказалась о Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москва — великий город. В ней вы можете научиться новому и в то же время найти тех, кому необходим ваш опыт. Город контрастов. Город гениев положительных и отрицательных. Хотите расти и развиваться? Вам сюда», — рассказала певица.

Исполнительница сообщила, что она с коллегами по группе долго не была в Москве и скучает по живущим там родным и друзьям. Ая также рассказала, что для нее столица является городом новых возможностей.

Солистка выделила и один из минусов столицы. «Только не хватает одного — времени. Его безжалостно забирает логистика, дороги», — посетовала она.

Ранее певица, композитор и телеведущая Анита Цой назвала главные преимущества Москвы.

Новости Москвы,Светлана Назаренко,Анита Цой,
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