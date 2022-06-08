Солистка группы «Город 312» высказалась о Москве

«Москва — великий город. В ней вы можете научиться новому и в то же время найти тех, кому необходим ваш опыт. Город контрастов. Город гениев положительных и отрицательных. Хотите расти и развиваться? Вам сюда», — рассказала певица.

Исполнительница сообщила, что она с коллегами по группе долго не была в Москве и скучает по живущим там родным и друзьям. Ая также рассказала, что для нее столица является городом новых возможностей.