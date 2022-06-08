Солистка группы «Город 312» высказалась о Москве

«Городом гениев» назвала Москву в интервью Teleprogramma.Pro российская певица, вокалистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, больше известная как Ая.
«Москва — великий город. В ней вы можете научиться новому и в то же время найти тех, кому необходим ваш опыт. Город контрастов. Город гениев положительных и отрицательных. Хотите расти и развиваться? Вам сюда», — рассказала певица.
Исполнительница сообщила, что она с коллегами по группе долго не была в Москве и скучает по живущим там родным и друзьям. Ая также рассказала, что для нее столица является городом новых возможностей.
Солистка выделила и один из минусов столицы. «Только не хватает одного — времени. Его безжалостно забирает логистика, дороги», — посетовала она.