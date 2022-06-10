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1 час назад

Вход в Музей Победы будет бесплатным в День России

Агентство «Москва»иещё 3

В День России, 12 июня, вход в Музей Победы и его филиал «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Вход в Музей Победы будет бесплатным в День России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«12 июня, в День России, все желающие посетят Музей Победы и филиал «Г.О.Р.А.» бесплатно (кроме экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»). В этот день гости смогут послушать патриотические песни на концерте «Моя Россия», поучаствовать в увлекательных мастер-классах, осмотреть экспозиции музея, ознакомиться с уникальной боевой техникой на открытой площадке, увидеть спектакль «Вдовий пароход» и присоединиться к масштабному фестивалю «Самоварфест», - говорится в сообщении.

Отмечается, что узнать подробности программы, а также следить за изменениями можно на сайте музея - victorymuseum.ru

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