Самую большую копию Знамени Победы развернут у стен Музея Победы 12 июня

«В этом году проект состоится с 11 по 23 июня по маршруту: Россия - Белоруссия. В мероприятиях примут участие 4 тыс. волонтеров и 100 активистов общественных, волонтерских, молодежных организаций стран СНГ в возрасте от 18 до 23 лет. Они развернут в городах воинской славы и городах-героях самое большое Знамя Победы, а также воссоединят Вечный огонь, который заберут от Кремлевской стены в Москве в День России», - добавили в пресс-службе.