В Москве развернут самое большое в мире Знамя Победы

В День России на Поклонной горе будет развернуто самое большое в мире Знамя Победы площадью 2 тыс. 22 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Музея Победы.
«12 июня, в День России, у стен Музея Победы участники международного проекта «Непокоренные» развернут самое большое в мире Знамя Победы. Его размер: 33 м в ширину и 63 м в длину, площадь - 2 тыс. 22 кв. м», - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект «Непокоренные» направлен на развитие общественной дипломатии и межнационального сотрудничества среди молодежи стран СНГ.
«В этом году проект состоится с 11 по 23 июня по маршруту: Россия - Белоруссия. В мероприятиях примут участие 4 тыс. волонтеров и 100 активистов общественных, волонтерских, молодежных организаций стран СНГ в возрасте от 18 до 23 лет. Они развернут в городах воинской славы и городах-героях самое большое Знамя Победы, а также воссоединят Вечный огонь, который заберут от Кремлевской стены в Москве в День России», - добавили в пресс-службе.