Мосгордума одобрила поправки в «закон о тишине»

Московская городская дума приняла закон о наделении сотрудников полиции полномочиями составлять административные протоколы в отношении нарушителей тишины и покоя в Москве. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.
«Нет такого депутата, к кому ни обращались бы люди по проблеме тишины, особенно в жилом секторе в ночное время. Мы прекрасно знаем главное препятствие к администрированию норм московского КоАП - это то, что полиция, являясь федеральным органом, не администрирует закон субъекта, наш московский закон», - заявил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.
Законом установлено, что должностные лица органов внутренних дел смогут составлять протоколы об административных правонарушениях в случае заключения соглашения между федеральным органом исполнительной власти и правительством Москвы о передаче соответствующих полномочий.
Принятие данного закона позволит повысить уровень защиты жителей Москвы при обеспечении тишины и покоя.