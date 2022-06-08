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5 часов назад

Мосгордума приняла закон о наделении полиции полномочиями составлять протоколы о нарушении тишины

Агентство «Москва»иещё 3

Московская городская дума приняла закон о наделении сотрудников полиции полномочиями составлять административные протоколы в отношении нарушителей тишины и покоя в Москве. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.

Мосгордума одобрила поправки в «закон о тишине»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет такого депутата, к кому ни обращались бы люди по проблеме тишины, особенно в жилом секторе в ночное время. Мы прекрасно знаем главное препятствие к администрированию норм московского КоАП - это то, что полиция, являясь федеральным органом, не администрирует закон субъекта, наш московский закон», - заявил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Законом установлено, что должностные лица органов внутренних дел смогут составлять протоколы об административных правонарушениях в случае заключения соглашения между федеральным органом исполнительной власти и правительством Москвы о передаче соответствующих полномочий.

Принятие данного закона позволит повысить уровень защиты жителей Москвы при обеспечении тишины и покоя.

Новости Москвы,Александр Семенников,Мосгордума,Правительство Москвы,
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