Мосгордума одобрила поправки в «закон о тишине»

«Нет такого депутата, к кому ни обращались бы люди по проблеме тишины, особенно в жилом секторе в ночное время. Мы прекрасно знаем главное препятствие к администрированию норм московского КоАП - это то, что полиция, являясь федеральным органом, не администрирует закон субъекта, наш московский закон», - заявил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.