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55 минут назад

Москвичам объявили о строительстве новой линии метро

Мослента

В московском метро появится еще одна линия — Бирюлевская. Об этом в среду, 8 мая, объявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москвичам объявили о строительстве новой линии метро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Скоро начнется строительство новой линии — Бирюлевской. С ее открытием около 280 тысяч жителей районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Москворечье-Сабурово и Печатники впервые получат метро в пешей доступности», — сообщил вице-мэр.

По его словам, появятся новые маршруты благодаря пересадкам с Бирюлевской линии на Замоскворецкую, БКЛ, МЦК, перспективный МЦД-5 и будущую Троицкую линию. По прогнозам, в первый год после запуска новой линией будут пользоваться более 150 тысяч пассажиров в день, что может способствовать разгрузке дорог в этих районах на 15-20 процентов.

Ранее руководитель департамента транспорта заявил, что в Москве ужесточат правила отбора таксистов на работу, к ним будут применятся такие же требования, как и к водителям автобусов.

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