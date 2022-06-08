Москвичам объявили о строительстве новой линии метро

По его словам, появятся новые маршруты благодаря пересадкам с Бирюлевской линии на Замоскворецкую, БКЛ, МЦК, перспективный МЦД-5 и будущую Троицкую линию. По прогнозам, в первый год после запуска новой линией будут пользоваться более 150 тысяч пассажиров в день, что может способствовать разгрузке дорог в этих районах на 15-20 процентов.