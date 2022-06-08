В Москве пройдет фестиваль гостеприимства «Самоварфест»

В воскресенье, 12 июня, в филиале Музея Победы «Главные оружейные реликвии армии» (Г.О.Р.А.) состоится всероссийский фестиваль гостеприимства «Самоварфест». Об этом сообщила пресс-служба музея.
«12 июня состоится шестой всероссийский фестиваль гостеприимства «Самоварфест» на Поклонной горе в филиале Музея Победы Г.О.Р.А. Мероприятие пройдет в ознаменование Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Вход для гостей фестиваля свободный», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на площадках фестиваля в этом году выступят более тысячи артистов.
«Программа фестиваля похожа на яркие неповторимые узоры аутентичного ковра, где в этом году присутствуют не только орнаменты многонациональных культур и традиций народов России, но и элементы арт-направлений современной культуры нашей страны. На восьми тематических площадках фестиваля для взрослых, молодежи и детей можно будет увидеть всю палитру этнокреативной России, и каждый найдет для себя что-то интересное», - приводит пресс-служба слова директора фестиваля, президента фонда «Культура наций» Натальи Долгаревой.