В Москве пройдет фестиваль гостеприимства «Самоварфест»

«Программа фестиваля похожа на яркие неповторимые узоры аутентичного ковра, где в этом году присутствуют не только орнаменты многонациональных культур и традиций народов России, но и элементы арт-направлений современной культуры нашей страны. На восьми тематических площадках фестиваля для взрослых, молодежи и детей можно будет увидеть всю палитру этнокреативной России, и каждый найдет для себя что-то интересное», - приводит пресс-служба слова директора фестиваля, президента фонда «Культура наций» Натальи Долгаревой.