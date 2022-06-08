В Москве ужесточат правила приема таксистов на работу

В Москве ужесточат правила отбора таксистов на работу, к ним будут применятся такие же требования, как и к водителям автобусов. Об этом сообщает «Российская Газета» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
«Навигационных систем сейчас много, но они несовершенны. Поэтому было бы здорово, если бы таксисты ориентировались не только по приборам», — рассказал вице-мэр. Это одно из требований проекта нового федерального закона о такси, который на днях был внесен в Госдуму. По новому закону, таксисты в столице будут проходить такой же строгий отбор, как и водители «Мосгортранса».
Представители одного из таксопарков Москвы рассказали изданию, что сейчас водителей принимают на работу при наличии прав и стажа вождения не менее трех лет. При этом не все рекрутеры проверяют потенциальных работников на знание Москвы в случае поломки навигатора. После принятия нового закона водителям необходимо будет знать основные пути столичных улиц.
«Таксисту физически невозможно объездить всю Москву до закоулка, но понять логику движения, схему улиц и запомнить основные магистрали вполне реально», — рассказали в пресс-службе транспортного предприятия.
Ранее в Подмосковье запустили бесплатные такси для ряда пассажиров.