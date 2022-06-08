В Москве ужесточат правила приема таксистов на работу

«Навигационных систем сейчас много, но они несовершенны. Поэтому было бы здорово, если бы таксисты ориентировались не только по приборам», — рассказал вице-мэр. Это одно из требований проекта нового федерального закона о такси, который на днях был внесен в Госдуму. По новому закону, таксисты в столице будут проходить такой же строгий отбор, как и водители «Мосгортранса».