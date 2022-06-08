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32 минуты назад

В Москве ужесточат правила отбора таксистов на работу

Мослента

В Москве ужесточат правила отбора таксистов на работу, к ним будут применятся такие же требования, как и к водителям автобусов. Об этом сообщает «Российская Газета» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В Москве ужесточат правила приема таксистов на работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Навигационных систем сейчас много, но они несовершенны. Поэтому было бы здорово, если бы таксисты ориентировались не только по приборам», — рассказал вице-мэр. Это одно из требований проекта нового федерального закона о такси, который на днях был внесен в Госдуму. По новому закону, таксисты в столице будут проходить такой же строгий отбор, как и водители «Мосгортранса».

Представители одного из таксопарков Москвы рассказали изданию, что сейчас водителей принимают на работу при наличии прав и стажа вождения не менее трех лет. При этом не все рекрутеры проверяют потенциальных работников на знание Москвы в случае поломки навигатора. После принятия нового закона водителям необходимо будет знать основные пути столичных улиц.

«Таксисту физически невозможно объездить всю Москву до закоулка, но понять логику движения, схему улиц и запомнить основные магистрали вполне реально», — рассказали в пресс-службе транспортного предприятия.

Ранее в Подмосковье запустили бесплатные такси для ряда пассажиров.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Госдума,
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