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1 час назад

Летучих мышей в центре Москвы сняли на видео

Александр Кузьмин

В центре Москвы заметили летучих мышей. Парящих млекопитающих сняли на видео, запись публикует Telegram-канал «Подъем». Ученый-зоолог Николай Дроздов назвал присутствие рукокрылых животных в столице нормальным явлением, отмечает источник.

«Есть перелетные летучие мыши. Они прилетают, а на зиму улетают на юг. Ничего опасного нет. Летучие мыши – обычный компонент. Главное к ним не приставать и, конечно, не употреблять в пищу, как некоторые хотят. Этого не надо. Не хватайте их, не охотьтесь за ними, оставьте их в покое, нетронутыми. Это сезонное явление. Просто сейчас люди стали больше смотреть вокруг, все ходят со смартфонами, все хотят что-то снять, появилось больше любопытства к окружающему миру. Но это и хорошо», – передает его слова канал.

Новости Москвы,Общество,Видео,Николай Дроздов,
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