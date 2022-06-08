Летучих мышей в центре Москвы сняли на видео

«Есть перелетные летучие мыши. Они прилетают, а на зиму улетают на юг. Ничего опасного нет. Летучие мыши – обычный компонент. Главное к ним не приставать и, конечно, не употреблять в пищу, как некоторые хотят. Этого не надо. Не хватайте их, не охотьтесь за ними, оставьте их в покое, нетронутыми. Это сезонное явление. Просто сейчас люди стали больше смотреть вокруг, все ходят со смартфонами, все хотят что-то снять, появилось больше любопытства к окружающему миру. Но это и хорошо», – передает его слова канал.