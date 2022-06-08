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1 час назад

Появилось видео открытия магазина «л’Окситан» в Москве

Александр Кузьмин

В московском торговом центре «Авиапарк» открылся магазин «л’Окситан». Бренд французской косметики возобновил работу под новой вывеской. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Новости Москвы».

Минувшей весной французская компания L'Occitane завила, что приостанавливает свою инвестиционную деятельность по расширению сегмента бизнеса в России. Однако после ребрендинга магазины косметики продолжили работу под вывеской на русском языке.

Ранее сообщалось, что обновленная сеть ресторанов McDonald's разместила объявление о наборе сотрудников. Первые заведения общепита планируют открыть в столице 12 июня.

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