Появилось видео открытия магазина «л’Окситан» в Москве

В московском торговом центре «Авиапарк» открылся магазин «л’Окситан». Бренд французской косметики возобновил работу под новой вывеской. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Новости Москвы».

Минувшей весной французская компания L'Occitane завила, что приостанавливает свою инвестиционную деятельность по расширению сегмента бизнеса в России. Однако после ребрендинга магазины косметики продолжили работу под вывеской на русском языке.