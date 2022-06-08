Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником

«Вы проявляете неустанную заботу об инвалидах, ветеранах, сиротах, семьях с детьми и других людях, нуждающихся в особом внимании и поддержке. Вкладываете частичку души в создание центров «Московского долголетия» - популярного клубного пространства для горожан старшего поколения. Благодаря вашему неустанному труду Москва является самым отзывчивым городом, а ее социальная служба - самой эффективной в стране. Спасибо вам, дорогие друзья, за любовь к людям и своему благородному призванию. Вы настоящие мастера добрых дел, и мы вами гордимся», - говорится, в частности, в телеграмме.