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51 минуту назад

Птенцов черношейных лебедей показали на видео в Московском зоопарке

Александр Кузьмин

В начале мая в Московском зоопарке на свет появились два птенца черношейных лебедей. Для высиживания своего потомства пернатая пара соорудила себе гнездо под лодкой, из-за чего зоологи были вынуждены пользоваться другим средством передвижения по пруду. Об этом сообщается на официальной странице заведения во «ВКонтакте», где размещено видео с птицами.

«Все время насиживания яиц пара фактически присвоила лодку. Отец просто защищал ее от всех, кто смел приблизиться, а мама все время сидела на яйцах. Люди были вынуждены пользоваться другой лодкой для работы на пруду. Когда сотрудники услышали писк из-под лодки и поняли, что там птенцы, было решено временно переместить все семейство в крытый вольер в павильоне Птицы и бабочки Индонезии. Открытая вода очень опасна для птенцов – вороны и чайки могут унести маленьких, а также в воде не исключены инфекции, опасные для юных лебедей», – отмечается в публикации.

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