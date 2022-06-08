Птенцов черношейных лебедей показали на видео в Московском зоопарке

«Все время насиживания яиц пара фактически присвоила лодку. Отец просто защищал ее от всех, кто смел приблизиться, а мама все время сидела на яйцах. Люди были вынуждены пользоваться другой лодкой для работы на пруду. Когда сотрудники услышали писк из-под лодки и поняли, что там птенцы, было решено временно переместить все семейство в крытый вольер в павильоне Птицы и бабочки Индонезии. Открытая вода очень опасна для птенцов – вороны и чайки могут унести маленьких, а также в воде не исключены инфекции, опасные для юных лебедей», – отмечается в публикации.