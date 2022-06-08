Проект «Узнай Москву» стал лауреатом международной премии

Интерактивный городской гид «Узнай Москву» отмечен международной премией WSIS Prizes 2022. Проект стал одним из лучших в номинации «Разнообразие культур и самобытность, языковое многообразие и местный контент», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фото: mos.ru mos.ru

«Эксперты оценили удобный интерфейс и содержание портала и приложения «Узнай Москву». В прошлом году их модернизировали: добавили новые разделы и функции, например, виртуальные туры. База интерактивного гида регулярно пополняется - сейчас в нем есть информация более чем о 3,6 тыс. зданий, музеев, памятников и исторических мест», - приводятся в материале слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

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Сообщается, что портал и приложение «Узнай Москву» помогают москвичам и гостям столицы изучать город и его историю в удобном формате, открывать новые места с помощью большой подборки авторских и тематических маршрутов. На ресурсе собрана информация о зданиях, исторически значимых событиях и известных личностях, видео- и аудиоматериалы, квизы и даже 3D-экскурсии. Кроме того, есть интерактивная карта, на которой можно найти ближайшие достопримечательности.

Как отмечается, всего в финал премии WSIS Prizes 2022 в этом году вышло семь проектов правительства Москвы, среди них - цифровая экосистема столицы и портал mos.ru, виртуальные лаборатории Московской электронной школы (МЭШ), мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО», сервис «Вывоз ненужных вещей» и другие. Премия WSIS Prizes 2022 организована Международным союзом электросвязи (Швейцария). Она отмечает проекты, которые помогают развивать возможности информационных и коммуникационных технологий. Церемония объявления и награждения победителей прошла 31 мая на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества.