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57 минут назад

Новости погоды: синоптик спрогнозировал самый жаркий день в Москве с начала года

Lenta.ruиещё 5

В Москве в четверг, 9 июня, температура воздуха прогреется до 28 градусов — этот день станет самым жарким с начала года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

Синоптики обещают Москве самый жаркий день с начала года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в столице в разгар дня воздух прогреется до 26-28 градусов, в Подмосковье 24-29 градусов тепла. Так тепло будет впервые в этом году и этом сезоне. До таких высот столбики термометров еще не поднимались», — сказал синоптик.

По его словам, 9 июня прогнозируется переменная облачность без осадков, вечером из-за атмосферного фронта возможны дожди и местами грозы. Жара в столице будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, добавил Тишковец.

Метеоролог спрогнозировал западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, добавил он.

Ранее синоптик Тишковец назвал температуру, вызывающую климатический стресс. По его словам, его провоцирует температура воздуха выше 27 градусов, но с учетом физиологических особенностей каждого человека это значение может меняться.

Новости Москвы,Новости регионов,Евгений Тишковец,
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