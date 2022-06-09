Синоптики обещают Москве самый жаркий день с начала года

В Москве в четверг, 9 июня, температура воздуха прогреется до 28 градусов — этот день станет самым жарким с начала года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

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«Сегодня в столице в разгар дня воздух прогреется до 26-28 градусов, в Подмосковье 24-29 градусов тепла. Так тепло будет впервые в этом году и этом сезоне. До таких высот столбики термометров еще не поднимались», — сказал синоптик.

По его словам, 9 июня прогнозируется переменная облачность без осадков, вечером из-за атмосферного фронта возможны дожди и местами грозы. Жара в столице будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, добавил Тишковец.

Метеоролог спрогнозировал западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, добавил он.