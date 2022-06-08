Компания "Камаз" поставила в Москву 14 электробусов нового поколения, в ближайшее время они начнут курсировать по городу. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.
"Сегодня мы принимаем новую партию из 14 электробусов. Они имеют улучшенные, экономические и комфортные характеристики. У этих электробусов, которые в самое ближайшее время уйдут на улицы города Москвы, увеличенная дальность хода - свыше 80 км, полностью электрический отопитель. Это значит, что эти электробусы не осуществляют выбросов в атмосферу", - сказал Асаул.
Он отметил, что в новых электробусах улучшили климатическую систему. В частности, у водителя теперь появилась возможность регулировать температуру в своей кабине отдельно от пассажирского салона. Корме того, электробусы оборудовали адаптивным светом, который меняется от холодного к теплому в зависимости от времени суток.
По его словам, в ближайшее время поступит еще восемь электробусов нового поколения.
"Эти электробусы российской сборки. Рассчитываем, что производство будет также дальше ритмично происходить", - добавил Асаул.