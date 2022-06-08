Компания "Камаз" поставила в Москву 14 электробусов нового поколения

"Сегодня мы принимаем новую партию из 14 электробусов. Они имеют улучшенные, экономические и комфортные характеристики. У этих электробусов, которые в самое ближайшее время уйдут на улицы города Москвы, увеличенная дальность хода - свыше 80 км, полностью электрический отопитель. Это значит, что эти электробусы не осуществляют выбросов в атмосферу", - сказал Асаул.