Москва в сентябре применит новации при онлайн-голосовании

"В этом году сейчас они тоже запускают еще несколько новаций, которые на базе Москвы будут опробованы, а потом, если это будет удачно..., будем двигаться дальше, будем использовать, если это пойдет хорошо, будем использовать в масштабе страны", - сообщила Памфилова.