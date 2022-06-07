Москва в сентябре применит новации при онлайн-голосовании

Москва на выборах в органы местного самоуправления в сентябре текущего года применит очередные новации в ходе онлайн-голосования. Как заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, если этот опыт будет успешен, новации будут затем применяться на федеральном уровне.
В ходе обсуждения вопросов проведения дистанционного электронного голосования глава ЦИК заметила, что столичная платформа для проведения ДЭГ останется в стране единственной, помимо федеральной. "Все, никаких других платформ у нас не будет", - подчеркнула она.
"Коль Москва проделала - она именно как первопроходец - огромный путь, это было бы неразумно, нерационально и глупо от этого отказываться. Наоборот, мы благодарны Москве, потому что она как раз первой набивает шишки и берет на себя неблагодарную роль, когда больше всего критики идет", - пояснила Памфилова.
"В этом году сейчас они тоже запускают еще несколько новаций, которые на базе Москвы будут опробованы, а потом, если это будет удачно..., будем двигаться дальше, будем использовать, если это пойдет хорошо, будем использовать в масштабе страны", - сообщила Памфилова.