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1 час назад

Сергей Собянин утвердил проект строительства новых улиц на юге Москвы

Mos.ruиещё 5

Между Каширским шоссе и Елецкой улицей реконструируют и построят 1,9 километра дорог.

Собянин утвердил проект строительства новых улиц на юге Москвы
Фото: Ю. Иванко. Mos.ruЮ. Иванко. Mos.ru

Правительство Москвы утвердило проект реконструкции улично-дорожной сети на территории жилой застройки между Каширским шоссе и Елецкой улицей в районе Орехово-Борисово Южное. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Так, в рамках проекта построят и реконструируют 1,9 километра дорог, в том числе:

— Проектируемый проезд № 963 (810 метров, по одной полосе движения в каждом направлении);

— Проектируемый проезд № 5388 (750 метров, по одной полосе движения в каждом направлении);

— Проектируемый проезд № 1 (140 метров, по одной полосе движения в каждом направлении);

— проезд от Проектируемого проезда № 963 к отстойно-разворотной площадке наземного городского пассажирского транспорта;

— проведут реконструкцию въездов и выездов на территорию жилого комплекса «Ясеневая, 14»;

— также будут проведены реконструкция существующего съезда с Каширского шоссе при движении из области с организацией съезда в сторону Проектируемого проезда № 963 и строительство нового выезда на магистраль с территории отстойно-разворотной площадки на боковой проезд.

На новых городских улицах обустроят широкие и комфортные тротуары, поставят современные остановочные павильоны и организуют более 20 пешеходных переходов (в том числе и со светофорами). Запланировано также комплексное озеленение прилегающей территории: специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Реконструкция улично-дорожной сети между Каширским шоссе и Елецкой улицей обеспечит транспортное обслуживание строящихся жилых комплексов и частично разгрузит прилегающие участки МКАД, Каширского шоссе и Ясеневой улицы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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