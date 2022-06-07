В Москве появился 3D пешеходный переход

«Судя по реакции в соцсетях, пока объемная разметка больше пугает водителей, чем впечатляет пешеходов. Превращать городские детали в арт-объекты — ход действительно нестандартный. Но почему нет, если он будет работать? В конце концов, главное — безопасность пешеходов, ведь смертность на дорогах продолжает оставаться большой проблемой мегаполисов», — говорится в сообщении.