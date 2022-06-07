В Москве появился 3D пешеходный переход

Первый 3D пешеходный переход появился на набережной у главного входа в Северный речной вокзал в Левобережном районе Москвы, сообщает Тelegram-канал «Про Мой район».
«Судя по реакции в соцсетях, пока объемная разметка больше пугает водителей, чем впечатляет пешеходов. Превращать городские детали в арт-объекты — ход действительно нестандартный. Но почему нет, если он будет работать? В конце концов, главное — безопасность пешеходов, ведь смертность на дорогах продолжает оставаться большой проблемой мегаполисов», — говорится в сообщении.
Канал уточняет, что создание объемной пешеходной разметки было согласовано с Центром организации дорожного движения (ЦОДД). Авторами парящей в воздухе «зебры» стали художники Мосграффити Николай Веселов и Артем Пономарев.
Ранее первого лихача-рецидивиста оштрафовали в Москве. Как известно, с 10 января текущего года в Уголовный кодекс РФ была введена статья 264.2. Она подразумевает нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами.