Акция «Вторая жизнь тюльпана» в московском парке «Сокольники» вызвала ажиотаж. Желающих получить луковицы многолетних цветов москвичей оказалось настолько много, что они едва не устроили давку.
Снятые очевидцами кадры появились в распоряжении телеканала «Москва 24» и опубликованы в его официальном Telegram-канале. На записи видно, как толпы женщин и мужчин обступили раздающих тюльпаны работников.
«Луковицы цветов, которые раздают посетителям, раньше украшали клумбы парка. При правильном хранении они смогут порадовать цветением своих новых владельцев уже следующей весной», – говорится в сообщении к публикации.