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41 минуту назад

Ажиотаж из-за тюльпанов в парке «Сокольники» сняли на видео

Александр Кузьмин

Акция «Вторая жизнь тюльпана» в московском парке «Сокольники» вызвала ажиотаж. Желающих получить луковицы многолетних цветов москвичей оказалось настолько много, что они едва не устроили давку.

Снятые очевидцами кадры появились в распоряжении телеканала «Москва 24» и опубликованы в его официальном Telegram-канале. На записи видно, как толпы женщин и мужчин обступили раздающих тюльпаны работников.

«Луковицы цветов, которые раздают посетителям, раньше украшали клумбы парка. При правильном хранении они смогут порадовать цветением своих новых владельцев уже следующей весной», – говорится в сообщении к публикации.

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