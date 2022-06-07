Движение ограничат на нескольких участках в Москве

С 8 июня по 30 декабря в столице ограничат движение на некоторых участках Каширского шоссе в связи с проведением строительных работ, сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ограничения коснутся участка Каширского шоссе в районе москворецкого путепровода. Однако на этом участке будет сохранена полоса для городского транспорта и 3–4 полосы для остальных участников движения в каждом направлении.Полностью перекроют боковой проезд Каширского шоссе, от владения 49 до Москворецкого путепровода. Перекрыт этот участок будет с 8 до 15 июня с 02:00 до 05:00.

Видео дня

С 11 июня по 30 июля будет ограничено движение в районе пересечения путепровода Братцево-Путилково и 70-го километра МКАД.

С 16 сентября и до конца года будет ограничено движение в районе съезда с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе. Ограничат также движение с 11 июня по 31 декабря и в районе съезда с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу, при этом будет сохранено движения транспорта за счет уширения проезжей части. Полностью перекроют съезд с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе с 11 июня до 15 сентября.

С 25 июня вводится одностороннее движение на участке Новочеркасского бульвара в районе Марьино. Направление движения будет от дома 46 и до светофора перед пересечением с Люблинской улицей. Уточняется, что из-за сужения разметки будет три полосы вместо двух для всех видов транспорта.

"Это ускорит поток машин на выезд к Люблинской ул. в два раза. И сделает движение комфортным и безопасным", – отметили в Дептрансе.

Также в связи с ремонтными работами с 11 июня по 27 августа полностью перекроют движение (с пропуском общественного транспорта) на участке Волочаевской улицы, от дома 4, строения 2 по улице Прямикова до Золоторожской улицы.

В столичном Дептрансе также напомнили, что с 9 по 12 июня перекрытия в связи с проведением мероприятий введут в ТиНАО, Юго-Западном и Западном административных округах.

Полностью перекроют улицу Косыгина (от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта), Университетскую площадь (от Университетского проспекта до улицы Косыгина).