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18 минут назад

Собянин: Фестиваль «Рыбная неделя» посетили 1,9 млн человек

Агентство «Москва»иещё 1

Фестиваль «Рыбная неделя» за 10 дней посетили 1,9 млн человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Фестиваль «Рыбная неделя» посетили 1,9 млн человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве с большим успехом прошел фестиваль «Рыбная неделя». Всего за 10 дней его посетили 1,9 млн человек. Было продано больше 215 тонн рыбы и морепродуктов», - написал мэр. Он уточнил, что на 23 фестивальных площадках по всему городу проходили мастер-классы и дегустации. В один из дней фестиваля на площади Революции сварили 100 литров ухи.

«Завершением «Рыбной недели» стала «Битва поваров». Лучшие кулинары Москвы показали свое мастерство в приготовлении оригинальных блюд из мурманского ежа, креветок, мидий и лосося. А там, где рыба, там и вода. В спортивной части фестиваля - заплывах на сапбордах по Строгинской пойме и соревнованиях по гребле на Гольяновском пруду - приняли участие почти 500 человек. Спасибо всем участникам, хорошее начало лета», - отметил Собянин.

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