Птенца беркута показали на видео в Московском зоопарке

30 апреля в Московском зоопарке вылупился птенец беркута. Его обнаружили 1 мая. Соответствующее видео размещено на странице столичного зоосада во «ВКонтакте».
«При обнаружении птенец был уже активен – как это и должно быть у хищных птиц. Он выпрашивал еду у родителей, пищал, оповещая их о себе. В отличие от, к примеру, пеликанов, беркуты кормят птенцов не помощью отрыгивания, а кормят их кусками своей добычи. Беркуты приносят птенцу тушку и разделывают ее, выбирая для птенца особенно мягкие части: мышцы и органы», – говорится в публикации.
Также отмечается, что пока нельзя определить пол появившегося на свет беркута, так необходимо полноценное перо. Узнать это можно будет лишь в конце лета, когда птенец начнет вылетать из гнезда.