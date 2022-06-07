Птенца беркута показали на видео в Московском зоопарке

«При обнаружении птенец был уже активен – как это и должно быть у хищных птиц. Он выпрашивал еду у родителей, пищал, оповещая их о себе. В отличие от, к примеру, пеликанов, беркуты кормят птенцов не помощью отрыгивания, а кормят их кусками своей добычи. Беркуты приносят птенцу тушку и разделывают ее, выбирая для птенца особенно мягкие части: мышцы и органы», – говорится в публикации.