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8 июня

Гостям фестиваля «Времена и эпохи» покажут быт наполеоновских солдат и юрты Золотой Орды

Агентство «Москва»иещё 3

На бульварных площадках фестиваля «Времена и эпохи. Победы России» жителям столицы расскажут об истории становления русского государства. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль исторической реконструкции пройдет в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Панорамы исторических событий развернут на 24 центральных площадках, которые откроются на столичных бульварах.

Так, на Цветном бульваре будет работать зона, посвященная Древней Руси. Здесь посетители фестиваля встретят гончаров и бронников, кожевенников и резчиков по дереву, кузнецов, стеклодувов и ювелиров того времени.

На Яузском бульваре будут представлены находки московской археологии. А там, где ранее проходил крепостной вал, реконструкторы воссоздадут исторический облик местности и ее жителей, расскажут о ремеслах и играх древней Москвы.

«Панорамные витрины раскопок продемонстрируют уникальные археологические экспонаты, найденные на территории столицы. 3D-витрины расскажут об удивительных находках на территории Чудова монастыря и Зарядья, Манежа, Кремля и Китай-города», - говорится в сообщении.

На Покровском бульваре жители столицы станут свидетелями сражения с рыцарями Ливонского ордена, увидят, как выглядело посольство Золотой Орды, смогут побывать в княжеском стане и ордынских юртах. Гости площадки также смогут взять уроки военного мастерства и мастер-класс по фехтованию.

Площадку на Страстном бульваре посвятят освобождению Москвы от польско-литовских интервентов.

А на Тверском бульваре для гостей откроется масштабная панорама Отечественной войны 1812 года.

«Реконструкторы воссоздадут быт наполеоновских солдат и дамских салонов Москвы, проведут посетителей в бивак старой гвардии и рекрутскую школу», - говорится в сообщении на сайте.

Фестиваль исторической реконструкции пройдет с 9 по 13 июня на 61 площадке в центре, округах и парках Москвы.

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