Фестиваль исторической реконструкции пройдет в Москве

На бульварных площадках фестиваля «Времена и эпохи. Победы России» жителям столицы расскажут об истории становления русского государства. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Панорамы исторических событий развернут на 24 центральных площадках, которые откроются на столичных бульварах.

Так, на Цветном бульваре будет работать зона, посвященная Древней Руси. Здесь посетители фестиваля встретят гончаров и бронников, кожевенников и резчиков по дереву, кузнецов, стеклодувов и ювелиров того времени.

На Яузском бульваре будут представлены находки московской археологии. А там, где ранее проходил крепостной вал, реконструкторы воссоздадут исторический облик местности и ее жителей, расскажут о ремеслах и играх древней Москвы.

«Панорамные витрины раскопок продемонстрируют уникальные археологические экспонаты, найденные на территории столицы. 3D-витрины расскажут об удивительных находках на территории Чудова монастыря и Зарядья, Манежа, Кремля и Китай-города», - говорится в сообщении.

На Покровском бульваре жители столицы станут свидетелями сражения с рыцарями Ливонского ордена, увидят, как выглядело посольство Золотой Орды, смогут побывать в княжеском стане и ордынских юртах. Гости площадки также смогут взять уроки военного мастерства и мастер-класс по фехтованию.

Площадку на Страстном бульваре посвятят освобождению Москвы от польско-литовских интервентов.

А на Тверском бульваре для гостей откроется масштабная панорама Отечественной войны 1812 года.

«Реконструкторы воссоздадут быт наполеоновских солдат и дамских салонов Москвы, проведут посетителей в бивак старой гвардии и рекрутскую школу», - говорится в сообщении на сайте.