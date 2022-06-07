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58 минут назад

Символ метро Москвы теперь можно увидеть с высоты полета самолетов

Москва24иещё 1

В Москве протестировали подсветку в виде буквы "М" и "Мосметро" на участке между станциями "Саларьево" и "Ольховая", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Символ метро Москвы теперь можно увидеть с высоты полета самолетов
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Подсветку смогут увидеть с воздуха пассажиры пролетающих самолетов.

"Фирменные буква "М" и "Мосметро" будут ярко подсвечиваться на участке между станциями "Саларьево" и "Ольховая" – прилетайте во Внуково", – говорится в сообщении.

Уточняется, что логотип столичного метро подсвечивается в ночное время.

Ранее сообщалось, что архитектурно-художественной подсветкой украсят четыре станции Сокольнической линии метро – от "Саларьева" до "Ольховой" – и перегоны между ними. В перегонах между станциями участка установят 27 светящихся букв "М". Также появится контурная подсветка – общая протяженность светодиодных лент составит 12,5 километра.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,
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