Символ метро Москвы теперь можно увидеть с высоты полета самолетов

В Москве протестировали подсветку в виде буквы "М" и "Мосметро" на участке между станциями "Саларьево" и "Ольховая", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы" телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Подсветку смогут увидеть с воздуха пассажиры пролетающих самолетов.

"Фирменные буква "М" и "Мосметро" будут ярко подсвечиваться на участке между станциями "Саларьево" и "Ольховая" – прилетайте во Внуково", – говорится в сообщении.

Уточняется, что логотип столичного метро подсвечивается в ночное время.