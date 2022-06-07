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1 час назад

Триколор из 360 тысяч растений в парке Победы показали на видео

Александр Кузьмин

Ко Дню России в парке Победы в Москве высадили цветник в видео российского триколора. На создание композиции из петуний ушло 360 тысяч растений. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

Всего в Парке Победы обустроили 19 цветников. Одним из самых популярным являются знаменитые цветочные часы из 7,5 тысяч бегоний. Часы с диаметром 11 метров зарегистрированы в российской Книге рекордов Гиннесса.

День России отмечается в стране 12 июня. В этом году государственный праздник приходится на воскресенье, поэтому россиян ждут три выходных дня: 11, 12, 13 июня.

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