Триколор из 360 тысяч растений в парке Победы показали на видео

Ко Дню России в парке Победы в Москве высадили цветник в видео российского триколора. На создание композиции из петуний ушло 360 тысяч растений. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

Всего в Парке Победы обустроили 19 цветников. Одним из самых популярным являются знаменитые цветочные часы из 7,5 тысяч бегоний. Часы с диаметром 11 метров зарегистрированы в российской Книге рекордов Гиннесса.