Москвичам пообещали «погоду миллион на миллион»

Во вторник, 7 июня, москвичей ждет комфортная теплая и ясная погода без осадков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Погодные условия будут определяться восточной периферией антициклона с центром над Брянском, благодаря чему и москвичей, и жителей Подмосковья ждет «погода миллион на миллион», — сказал эксперт.
«Погода миллион на миллион» означает отличную погоду для авиационных полетов, то есть антициклон, высокое атмосферное давление и ясное, чистое небо.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в начале недели в столице будет прохладно, температура воздуха составит до 21-23 градусов тепла. По его словам, в выходные жителей региона ждет настоящая жара – в субботу и воскресенье воздух прогреется до 27-28 градусов.