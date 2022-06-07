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50 минут назад

Прогноз погоды: москвичам пообещали «погоду миллион на миллион»

Елена Прошина

Во вторник, 7 июня, москвичей ждет комфортная теплая и ясная погода без осадков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам пообещали «погоду миллион на миллион»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Погодные условия будут определяться восточной периферией антициклона с центром над Брянском, благодаря чему и москвичей, и жителей Подмосковья ждет «погода миллион на миллион», — сказал эксперт.

«Погода миллион на миллион» означает отличную погоду для авиационных полетов, то есть антициклон, высокое атмосферное давление и ясное, чистое небо.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в начале недели в столице будет прохладно, температура воздуха составит до 21-23 градусов тепла. По его словам, в выходные жителей региона ждет настоящая жара – в субботу и воскресенье воздух прогреется до 27-28 градусов.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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