Москвичам пообещали «погоду миллион на миллион»

Во вторник, 7 июня, москвичей ждет комфортная теплая и ясная погода без осадков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Погодные условия будут определяться восточной периферией антициклона с центром над Брянском, благодаря чему и москвичей, и жителей Подмосковья ждет «погода миллион на миллион», — сказал эксперт.

«Погода миллион на миллион» означает отличную погоду для авиационных полетов, то есть антициклон, высокое атмосферное давление и ясное, чистое небо.