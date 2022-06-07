Дептранс разработал требования к установке парклетов

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил поддержать ресторанный бизнес, и скоро парклеты у кафе и ресторанов официально заработают как летние веранды. Наша основная задача - совместно с предпринимателями сделать их безопасными для посетителей, сотрудников и участников дорожного движения. Поэтому мы разработали специальные требования к установке парклетов», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова .

Так, парклеты в столице будут работать в период с 1 апреля по 1 ноября, их будут размещать только в границах уже организованных парковочных мест. Конструкции должны быть изготовлены из долговечных, экологичных и безопасных материалов. Парклеты будут размещаться только на улицах с установленным скоростным режимом не более 40 км/ч. Они не могут располагаться на местах для парковки транспортных средств инвалидов. Также парклеты не должны нарушать единый архитектурно-художественный стиль здания, в котором размещена точка общепита. Рестораторы обязаны содержать парклеты в надлежащем состоянии и обеспечивать их уборки.