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2 часа назад

Восемь путепроводов появится в Москве за пять лет

Вечерняя Москваиещё 9

Восемь путепроводов планируется построить в столице в ближайшие пять лет. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 8 июня.

Восемь путепроводов появится в Москве за пять лет
Фото: Денис Воронин / АГН МоскваДенис Воронин / АГН Москва

По его словам, пять из них уже реконструируются, а три — проектируются.

— Среди наиболее значимых — переезд через Смоленское направление МЖД с реконструкцией улицы Барклая. Его удлинят с 39 до 205 метров для комфортного, быстрого и безопасного движения транспорта не только через железнодорожные пути, но и над строящимся северным дублером Кутузовского проспекта, — рассказал Загрутдинов.

Старо-Рублевский путепровод пройдет над новой магистралью и путями первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и улучшит связь между Кутузовским проспектом и Рублевским шоссе.

По словам главы департамента, четыре объекта планируется завершить в 2023 году, а пятый — в 2024-м.

Кроме того, на стадии проектирования находится один из самых длинных путепроводов: мостовая конструкция длиной 750 метров на пересечении Октябрьского направления Московской железной дороги в районе 24–25-го километра Ленинградского шоссе.

В Москве за 10 лет возвели 18 путепроводов, отметили на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что готовность эстакады основного хода Московского скоростного диаметра в районе платформы МЦД-2 Красный Строитель составляет две трети.

Новости Москвы,Строительство,Рафик Загрутдинов,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
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