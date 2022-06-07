День московского ресторатора отмечается сегодня в столице

Московская гастрономия и профессионалы отрасли имеют международное признание, при этом столичные рестораны и кафе представляют самые разные гастрономические концепции. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента торговли и услуг со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.
«В Москве работают тысячи предприятий общественного питания, число посадочных мест в них превышает 840 тыс. Только летних веранд при кафе уже больше 3,2 тыс. Традиции и новаторство в гастрономии вместе с другими достоинствами нашего города ежегодно привлекают миллионы туристов. <…> Это сильная сторона Москвы благодаря вам - рестораторам, шеф-поварам, официантам и всем-всем представителям отрасли. Поздравляю вас с профессиональным праздником», - приводятся в сообщении слова Сергуниной.
В пресс-службе добавили, что узнаваемой чертой современной Москвы являются гастрономические кластеры.
«Их в городе уже 35, общая площадь - 68 тыс. кв. м. Среди крупнейших подобных пространств - «Депо», Центральный, Даниловский и Усачевский рынки. Разнообразие блюд там дополняют культурной программой - кулинарными и творческими мастер-классами, выставками, выступлениями музыкантов», - отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что после приостановки деятельности иностранных брендов в столице утвердили гранты на открытие новых точек быстрого питания.
«По решению мэра Москвы, на развитие отечественных сетей общепита будет направлен 1 млрд руб. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки - 5 млн руб. на одну точку. При необходимости специалисты помогут предпринимателям правильно оформить заявку. Кроме того, представители отрасли могут воспользоваться субсидиями, программой льготного кредитования и другими городскими мерами поддержки», - сообщает пресс-служба.
День московского ресторатора отмечается 7 июня.