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52 минуты назад

Наталья Сергунина поздравила московских рестораторов с профессиональным праздником

Агентство «Москва»иещё 8

Московская гастрономия и профессионалы отрасли имеют международное признание, при этом столичные рестораны и кафе представляют самые разные гастрономические концепции. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента торговли и услуг со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

День московского ресторатора отмечается сегодня в столице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве работают тысячи предприятий общественного питания, число посадочных мест в них превышает 840 тыс. Только летних веранд при кафе уже больше 3,2 тыс. Традиции и новаторство в гастрономии вместе с другими достоинствами нашего города ежегодно привлекают миллионы туристов. <…> Это сильная сторона Москвы благодаря вам - рестораторам, шеф-поварам, официантам и всем-всем представителям отрасли. Поздравляю вас с профессиональным праздником», - приводятся в сообщении слова Сергуниной.

В пресс-службе добавили, что узнаваемой чертой современной Москвы являются гастрономические кластеры.

«Их в городе уже 35, общая площадь - 68 тыс. кв. м. Среди крупнейших подобных пространств - «Депо», Центральный, Даниловский и Усачевский рынки. Разнообразие блюд там дополняют культурной программой - кулинарными и творческими мастер-классами, выставками, выступлениями музыкантов», - отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что после приостановки деятельности иностранных брендов в столице утвердили гранты на открытие новых точек быстрого питания.

«По решению мэра Москвы, на развитие отечественных сетей общепита будет направлен 1 млрд руб. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки - 5 млн руб. на одну точку. При необходимости специалисты помогут предпринимателям правильно оформить заявку. Кроме того, представители отрасли могут воспользоваться субсидиями, программой льготного кредитования и другими городскими мерами поддержки», - сообщает пресс-служба.

День московского ресторатора отмечается 7 июня.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
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