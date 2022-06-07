День московского ресторатора отмечается сегодня в столице

«В Москве работают тысячи предприятий общественного питания, число посадочных мест в них превышает 840 тыс. Только летних веранд при кафе уже больше 3,2 тыс. Традиции и новаторство в гастрономии вместе с другими достоинствами нашего города ежегодно привлекают миллионы туристов. <…> Это сильная сторона Москвы благодаря вам - рестораторам, шеф-поварам, официантам и всем-всем представителям отрасли. Поздравляю вас с профессиональным праздником», - приводятся в сообщении слова Сергуниной.