Началось благоустройство возле станции БКЛ «Нижегородская»

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в районе станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Нижегородская». Об этом во вторник, 7 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

— Продолжается масштабная работа по улучшению транспортной и пешеходной доступности пространств около станций Большой кольцевой линии метро, — сказал он.

Заммэра добавил, что для безопасности москвичей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки и размещены информационные баннеры.

В ходе работ специалисты приведут в порядок тротуары, заменят асфальт на проезжей части, оборудуют парковочные карманы. Помимо этого появятся новые фонари, наземные переходы и около 80 опор контрастного освещения, чтобы «зебра» и пешеход были заметнее для водителей.

Для комфорта пассажиров общественного транспорта будут установлены восемь современных остановочных павильонов.