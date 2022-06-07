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1 час назад

Началось благоустройство возле станции БКЛ «Нижегородская»

Вечерняя Москва

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в районе станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Нижегородская». Об этом во вторник, 7 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Началось благоустройство возле станции БКЛ «Нижегородская»
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

— Продолжается масштабная работа по улучшению транспортной и пешеходной доступности пространств около станций Большой кольцевой линии метро, — сказал он.

Заммэра добавил, что для безопасности москвичей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки и размещены информационные баннеры.

В ходе работ специалисты приведут в порядок тротуары, заменят асфальт на проезжей части, оборудуют парковочные карманы. Помимо этого появятся новые фонари, наземные переходы и около 80 опор контрастного освещения, чтобы «зебра» и пешеход были заметнее для водителей.

Для комфорта пассажиров общественного транспорта будут установлены восемь современных остановочных павильонов.

До этого сообщалось, что началось благоустройство возле станции четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД) Переделкино. По словам Бирюкова, главная задача благоустройства — сделать удобный пешеходный маршрут к новой станции для местных жителей.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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