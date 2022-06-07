В парке «Покровское-Стрешнево» начали ремонт усадьбы

С ремонта фасада и кровли в парке «Покровское-Стрешнево» начались реставрационные работы на главном доме усадьбы. Построенное 150-300 лет назад здание давно нуждалось в обновлении. Около усадьбы были сделаны небольшие мастерские, в которых белый камень с цоколя и ступеней полуротонды-террасы очищается от грибка, мха и поздних ремонтных слоев. Восстановленный камень вернут на место, а утраченный заменят. Месторождение, кстати, уже найдено. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

Фото: В. Новиков / mos.ru В. Новиков / mos.ru

«Сейчас по всему фасаду выполняется расшивка швов кирпичной кладки и производится её вычинка — удаление разрушенного материала, на место которого встанет новый. Поскольку кирпич — материал пористый, способный впитывать влагу, которая по мере замерзания и оттаивания разрушает его, производится обработка поверхности биоцидным раствором. Он обеззараживает и очищает места, где проявляется плесень, наблюдаются следы мха, лишайников и грибка», — отметил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

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Также ведется расчистка поздних красочных слоев фасада, восстановление основания полуротонды-террасы и ступеней огибающих её лестниц. С колоннады специалисты удаляют грибок и плесень, начались работы и на гипсовых капителях колонн, на верхах которых есть декор в виде акантовых листьев. Уже полностью заменена старая обрешетка кровли. Она закрыта от дождей брезентом. Сейчас ведутся подготовительные работы к монтажу нового покрытия из меди в виде шашечек, похожих на черепицу.

Все работы на фасаде будут завершены в текущем году, а реставрация интерьеров закончится в 2023 году. Изначально архитектурно-художественное оформление главного дома усадьбы будет максимально сохранено и восстановлено. Все работы по реабилитации самого парка завершат ко Дню города. Почти 680 специалистов и 90 единиц техники создают у Иваньковских прудов досугово-рекреационную зону, возле усадьбы и храма — историческое пространство, а у родников «Царевна Лебедь» - эколого-просветительскую зону. Будет в парке и спортивная зона. Концепция реабилитация «Покровского-Стрешнево» получила название «Пять парков в одном».