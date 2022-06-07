На Красной площади завершился восьмой книжный фестиваль

В день рождения Александра Пушкина и в последний день книжного фестиваля на Красной площади молодым писателям и поэтам, по традиции, вручили литературную премию «Лицей» имени великого русского поэта. Кто победил, и что нового появилось на восьмом книжном фестивале, узнала корреспондент «МИР 24» Яна Веденова.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Сразу две награды у начинающего писателя Екатерины Манойло: за «Прозу» и «Выбор книжных блогеров». Девушка очень волнуется и шутит: писать у нее получается лучше, чем говорить.

«Сердце стучит очень громко. Мой первый выход в свет и он такой успешный. Конечно, в эйфории какой-то нахожусь», – поделилась писатель Екатерина Манойло.

Как справиться с волнением, знает знаменитый теннисист Шамиль Тарпищев. Легендарный спортсмен тренировал Ельцина, а в 1970-е играл с Набоковым. Сегодня он презентовал свою книгу «Стресс рождает чемпиона».

«Если человек, прежде всего, может преодолевать сам себя, значит, он преодолеет то, что есть вокруг. А вокруг – это стресс», – объяснил президент Федерации тенниса в России Шамиль Тарпищев.

Книжный фестиваль на Красной площади – одно из самых масштабных событий в мире литературы.

«Разнообразие шикарное. И особенно по архитектуре», – отметила посетитель Ольга Тучкова.

На восьмом книжном фестивале раскинулись павильоны с нон-фикшн, художественной, детской, учебной литературой и даже комиксами.

Российские комиксы – новинка фестиваля. Тут и подростки, и дети, и взрослые найдут себе по душе рисованную историю. Акварельные путеводители, фентези, гламурный комикс, детективы и графические романы. А вот, например, «Три мушкетера». Художник их увидел в мире «Сталкера».