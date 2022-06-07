Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали шесть рейсов и десять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и четыре отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и четыре отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлили до 12 июня. Ограничения касаются аэропортов в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде, Воронеже, Симферополе и других городах России.
До этого сообщалось, что «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «Уральские авиалинии» до конца текущего года перейдут на российскую систему бронирования билетов, она называется «Сирена-Трэвел».