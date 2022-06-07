Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Фото: АГН Москва АГН Москва

Известно, что в Домодедове задержали шесть рейсов и десять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и четыре отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и четыре отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлили до 12 июня. Ограничения касаются аэропортов в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде, Воронеже, Симферополе и других городах России.