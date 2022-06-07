В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Москвичам рассказали, как подать апелляцию на результаты ГИА

Москва24

Московские старшеклассники, которые не согласны с результатами государственной итоговой аттестации, могут подать заявление об апелляции онлайн на mos.ru. Сделать это можно в течение двух рабочих дней после объявления результатов ГИА, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Москвичам рассказали, как подать апелляцию на результаты ГИА
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Уточняется, что подать апелляцию может сам участник аттестации, если ему исполнилось 14 лет, а также родитель или законный представитель. Для этого необходимо указать код регистрации на экзамен и номер паспорта. После этого появится возможность скачать скан-копии бланков ответов и листа распознавания бланка, который используется для внесение ответов на задания.

"Необходимо подтвердить, что предоставленная работа ваша. Отметьте те задания, с оценкой которых вы не согласны и обоснуйте свое мнение", – говорится в сообщении.

Апелляцию зарегистрируют в течение трех часов, а экспертное заключение будет направлено в личный кабинет в течение двух рабочих дней. Если останутся вопросы или возражения, то можно будет воспользоваться онлайн-чатом, ссылка который будет направлена вместе с заключением. Вместе с этим будет направлена ссылка на трансляцию заседания конфликтной комиссии, а ее решение появится в личном кабине в течение четырех рабочих дней.

Ранее клинический психолог-эксперт Мария Бабушкина рассказала, что готовящегося к ГИА или ЕГЭ ребенка не стоит наказывать за ту или иную неудачу, так как в этот момент школьнику нужна поддержка. Она подчеркнула, что перед экзаменом не нужно заставлять ребенка посвящать учебе все свободное время. Школьникам необходимо гулять, отдыхать и переключаться время от времени на что-то другое.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители