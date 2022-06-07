Москвичам рассказали, как подать апелляцию на результаты ГИА

Московские старшеклассники, которые не согласны с результатами государственной итоговой аттестации, могут подать заявление об апелляции онлайн на mos.ru. Сделать это можно в течение двух рабочих дней после объявления результатов ГИА, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Уточняется, что подать апелляцию может сам участник аттестации, если ему исполнилось 14 лет, а также родитель или законный представитель. Для этого необходимо указать код регистрации на экзамен и номер паспорта. После этого появится возможность скачать скан-копии бланков ответов и листа распознавания бланка, который используется для внесение ответов на задания.

"Необходимо подтвердить, что предоставленная работа ваша. Отметьте те задания, с оценкой которых вы не согласны и обоснуйте свое мнение", – говорится в сообщении.

Апелляцию зарегистрируют в течение трех часов, а экспертное заключение будет направлено в личный кабинет в течение двух рабочих дней. Если останутся вопросы или возражения, то можно будет воспользоваться онлайн-чатом, ссылка который будет направлена вместе с заключением. Вместе с этим будет направлена ссылка на трансляцию заседания конфликтной комиссии, а ее решение появится в личном кабине в течение четырех рабочих дней.