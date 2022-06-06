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1 час назад

Брейк-данс в вагоне московского метро попал на видео

Александр Кузьмин

Брейк-данс в вагоне московского метро попал на видео, которое опубликовали пользователи социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано метро Москвы».

Автор поста отметил, что демонстрация «уличных» танцев произошла не желтой ветке метро, в районе станции «Новогиреево». На кадрах записи запечатлены двое молодых людей, выписывающих пируэты на площадке возле дверей электропоезда.

Большинство пользователей сети восторгались умениями танцоров, ведь они выполняли весьма сложные акробатические движения, к тому же в условиях движущегося поезда и ограниченного пространства.

«Хороши пацаны, респект», «Классно жгут ребята», «Сидят все с грустными лицами, а парни красавцы», «Мощно», «Они молодцы, а люди хоть бы улыбнулись», «Все уже позабыли что такое брейк-данс. Круто, ребята молодцы. Остались еще такие люди, которые исполняют этот вид танца и развлекают народ. Только некоторые "обезьяны" пялятся в телефон — неизвестно, что они там ищут», — написали они.

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