Брейк-данс в вагоне московского метро попал на видео, которое опубликовали пользователи социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано метро Москвы».
Автор поста отметил, что демонстрация «уличных» танцев произошла не желтой ветке метро, в районе станции «Новогиреево». На кадрах записи запечатлены двое молодых людей, выписывающих пируэты на площадке возле дверей электропоезда.
Большинство пользователей сети восторгались умениями танцоров, ведь они выполняли весьма сложные акробатические движения, к тому же в условиях движущегося поезда и ограниченного пространства.
«Хороши пацаны, респект», «Классно жгут ребята», «Сидят все с грустными лицами, а парни красавцы», «Мощно», «Они молодцы, а люди хоть бы улыбнулись», «Все уже позабыли что такое брейк-данс. Круто, ребята молодцы. Остались еще такие люди, которые исполняют этот вид танца и развлекают народ. Только некоторые "обезьяны" пялятся в телефон — неизвестно, что они там ищут», — написали они.