Брейк-данс в вагоне московского метро попал на видео

«Хороши пацаны, респект», «Классно жгут ребята», «Сидят все с грустными лицами, а парни красавцы», «Мощно», «Они молодцы, а люди хоть бы улыбнулись», «Все уже позабыли что такое брейк-данс. Круто, ребята молодцы. Остались еще такие люди, которые исполняют этот вид танца и развлекают народ. Только некоторые "обезьяны" пялятся в телефон — неизвестно, что они там ищут», — написали они.