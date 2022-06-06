Брейк-данс в вагоне московского метро попал на видео

«Танцуйте в студии, спортзале, парке, но зачем в узком пространстве перед людьми махать? В таком случае пассажирам стоило нажать кнопочку и вызвать машиниста», «Метро, электрички, автобусы и прочее не подходят для выступлений», «Мне так однажды чуть по голове кроссовками не заехали», «Это как надо себя не уважать, чтобы плясать в метро перед равнодушной толпой в таком возрасте», «Больше нет мест, подходящих для этого? Уставшие люди просто едут по своим делам, так еще и клоунаду эту терпеть. Не прикольно вообще», — возмутились они.