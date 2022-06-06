Брейк-данс в вагоне московского метро попал на видео, которое опубликовали пользователи социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано метро Москвы».
Автор поста отметил, что демонстрация «уличных» танцев произошла не желтой ветке метро, в районе станции «Новогиреево». На кадрах записи запечатлены двое молодых людей, выписывающих пируэты на площадке возле дверей электропоезда.
Большинство пользователей сети восторгались умениями танцоров, ведь они выполняли весьма сложные акробатические движения, к тому же в условиях движущегося поезда и ограниченного пространства.
«Хороши пацаны, респект», «Классно жгут ребята», «Сидят все с грустными лицами, а парни красавцы», «Мощно», «Они молодцы, а люди хоть бы улыбнулись», «Все уже позабыли что такое брейк-данс. Круто, ребята молодцы. Остались еще такие люди, которые исполняют этот вид танца и развлекают народ. Только некоторые "обезьяны" пялятся в телефон — неизвестно, что они там ищут», — написали они.
По обыкновению нашлись и те, кто негативно отнесся к выступлению танцоров.
«Танцуйте в студии, спортзале, парке, но зачем в узком пространстве перед людьми махать? В таком случае пассажирам стоило нажать кнопочку и вызвать машиниста», «Метро, электрички, автобусы и прочее не подходят для выступлений», «Мне так однажды чуть по голове кроссовками не заехали», «Это как надо себя не уважать, чтобы плясать в метро перед равнодушной толпой в таком возрасте», «Больше нет мест, подходящих для этого? Уставшие люди просто едут по своим делам, так еще и клоунаду эту терпеть. Не прикольно вообще», — возмутились они.
Ранее раскрепощенный танец женщины у московского метро попал на видео. Героиня ролика двигается по пешеходной части предположительно без наушников и фоновой музыки, а прохожие не реагируют на необычное выступление.