Поезда от станции «Варшавская» до «Кленового бульвара» будут ходить почти без звука

— Бесстыковой путь — вагоны по таким рельсам едут тише, ведь характерный звук, который мы слышим во время поездки, — это удар колес о рельсовые стыки. И, конечно, более плавное движение делает поездки еще комфортнее. <...> Скоро здесь поедут наши поезда «Москва-2020» с пассажирами. Современные составы и так на 15 процентов тише предшественников, а на бесстыковом пути — почти в беззвучном режиме, — говорится в сообщении Дептранса.