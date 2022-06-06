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1 час назад

Поезда от станции «Варшавская» до «Кленового бульвара» будут ходить почти без звука

Вечерняя Москва

Поезда на новом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции «Варшавская» в сторону «Кленового бульвара» будут ходить почти в беззвучном режиме благодаря бесстыковому способу укладки рельсов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 6 июня.

Поезда от станции «Варшавская» до «Кленового бульвара» будут ходить почти без звука
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Бесстыковой путь — вагоны по таким рельсам едут тише, ведь характерный звук, который мы слышим во время поездки, — это удар колес о рельсовые стыки. И, конечно, более плавное движение делает поездки еще комфортнее. <...> Скоро здесь поедут наши поезда «Москва-2020» с пассажирами. Современные составы и так на 15 процентов тише предшественников, а на бесстыковом пути — почти в беззвучном режиме, — говорится в сообщении Дептранса.

Укладка рельсов бесстыковым способом осуществляется в три этапа: установка рельсошпальной решетки, оборудование бетонных LVT-блоков на эластичные прокладки и сварка рельсов с помощью специальных машин.

До этого в столичном метро объявили о запуске нового тематического поезда «Русич», который расскажет об удивительной жизни императора Петра I.

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