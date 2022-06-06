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1 час назад

Краснокнижных водоплавающих птиц заметили на природных территориях Москвы

Вечерняя Москваиещё 1

Специалисты Мосприроды на природных территориях Москвы заметили два вида краснокнижных водоплавающих птиц — чомг и лысух. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города в понедельник, 6 июня.

Краснокнижных чомг и лысух заметили в Москве
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

— На природных территориях города можно увидеть красивых птиц, занесенных в Красную книгу Москвы. Сейчас самки чомг и лысух сидят на гнездах, а самцы заботятся и оберегают их, — отмечается в сообщении.

Так, чомг обнаружили в природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Москворецкий», «Измайлово», «Царицыно» и «Косинский», а лысуху увидели в природно-историческом парке «Останкино», а также на территории комплекса фаунистического заказника «Долгие пруды», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в лесном массиве на северо-востоке столицы специалисты заметили краснокнижную лесную куницу. Она является крупным представителем семейства куньих, а от других видов она отличается более длинным хвостом и лапами.

Питается в основном она мелкими грызунами, птицами и насекомыми. Живут куницы обычно в старых хвойных деревьях, но иногда их можно встретить и в лиственных лесах. В качестве «квартир» зверьки используют дупла деревьев и старые гнезда крупных видов птиц.

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