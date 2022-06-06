Краснокнижных чомг и лысух заметили в Москве

Специалисты Мосприроды на природных территориях Москвы заметили два вида краснокнижных водоплавающих птиц — чомг и лысух. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города в понедельник, 6 июня.

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва» Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

— На природных территориях города можно увидеть красивых птиц, занесенных в Красную книгу Москвы. Сейчас самки чомг и лысух сидят на гнездах, а самцы заботятся и оберегают их, — отмечается в сообщении.

Так, чомг обнаружили в природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Москворецкий», «Измайлово», «Царицыно» и «Косинский», а лысуху увидели в природно-историческом парке «Останкино», а также на территории комплекса фаунистического заказника «Долгие пруды», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в лесном массиве на северо-востоке столицы специалисты заметили краснокнижную лесную куницу. Она является крупным представителем семейства куньих, а от других видов она отличается более длинным хвостом и лапами.