В Москве с начала года сдали 14 домов по программе реновации

Как указывается в нем, больше всего домов было сдано в Южном округе – четыре здания. В Северо-западном округе появилось три дома, по две новостройки – на севере и западе Москвы, по одной многоэтажке сдали на северо-востоке, юго-востоке и в ТиНАО.