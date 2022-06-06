В Москве с начала года сдали 14 домов по программе реновации, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
"Общая площадь сданных домов превышает 308 тысяч квадратных метров, жилая – 169 тысяч "квадратов", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, больше всего домов было сдано в Южном округе – четыре здания. В Северо-западном округе появилось три дома, по две новостройки – на севере и западе Москвы, по одной многоэтажке сдали на северо-востоке, юго-востоке и в ТиНАО.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе уже построено около 190 домов общей площадью 2,5 миллиона "квадратов".