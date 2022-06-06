Дополнительные электрички запустят в московском регионе

С 11 по 13 июня в Московском транспортном узле будут назначены дополнительные пригородные поезда. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва Денис Гришкин / АГН Москва

— Для удобства пассажиров, планирующих поездки в выходные и праздничные дни, ЦППК и Московская железная дорога (МЖД) внесли изменения в расписание пригородных поездов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 и 12 июня поезда будут курсировать по расписанию субботы. 13 июня электрички пойдут по расписанию воскресенья. Также будут запущены три дополнительных фирменных поезда.

Помимо этого, будут внесены корректировки в график движения некоторых электропоездов.

В пресс-службе добавили, что изменения появятся и в региональных центрах. Подробная информация будет опубликована на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».