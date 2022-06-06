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1 час назад

Собянин осмотрел завод модульного домостроения

Москва24

Сергей Собянин осмотрел завод модульного домостроения. Планируется, что данный объект будет сдан в следующем году, несмотря на трудности с поставкой оборудования.

Собянин осмотрел завод модульного домостроения
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный мэр отметил, что с запуском завода модульного домостроения строительство жилья в стране получит новые технологии, скорости и качество.

На сегодняшний день, по словам Собянина, специалисты пробуют создавать крупногабаритные модули, при этом, уточняется, что каждый из них является отдельным жильем, которое полностью делается на заводе.

Градоначальник подчеркнул, что еще не так давно в столице применялись постсоветские блоки индустриального строения, однако в настоящее время они устарели.

"Сегодня в городе запрещено строить такие дома. Все домостроительные комбинаты модернизированы, и в городе строятся либо монолитное, либо жилье из современных трехслойный панелей, энергоэффективных, дающих возможность различного расположения квартир и общественных пространств на первых этажах – долговечное энергоэффективное строительство", – отметил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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