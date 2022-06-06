Сергей Собянин осмотрел завод модульного домостроения. Планируется, что данный объект будет сдан в следующем году, несмотря на трудности с поставкой оборудования.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный мэр отметил, что с запуском завода модульного домостроения строительство жилья в стране получит новые технологии, скорости и качество.

На сегодняшний день, по словам Собянина, специалисты пробуют создавать крупногабаритные модули, при этом, уточняется, что каждый из них является отдельным жильем, которое полностью делается на заводе.

Градоначальник подчеркнул, что еще не так давно в столице применялись постсоветские блоки индустриального строения, однако в настоящее время они устарели.